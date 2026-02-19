Интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины временно недоступен из-за кибератаки на компанию-подрядчика. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Кибератака на интернет-магазин НБУ

По данным регулятора, потенциально злоумышленники могли получить доступ к персональной информации пользователей интернет-магазина, а именно: имени и фамилии, номера телефона, электронной почты и адреса доставки заказов.

В то же время в НБУ заверили, что финансовые данные клиентов, в частности реквизиты платежных карт и другая конфиденциальная информация, связанная с банковскими операциями, не скомпрометированы.

— Системы защиты данных и информационные системы Национального банка Украины работают в штатном режиме. В настоящее время принимаются необходимые меры для выяснения обстоятельств инцидента и оценки его возможных последствий. Национальный банк Украины совместно с поставщиком услуг работает над устранением последствий инцидента, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что злоумышленники могут использовать персональные данные клиентов для фишинга. Пользователей призывают быть особенно бдительными и помнить, что сотрудники НБУ:

не отправляют письма с просьбой подтвердить данные;

не звонят для уточнения информации о платежных картах;

не просят оплатить заказ альтернативными способами;

не присылают ссылки для «срочной верификации».

