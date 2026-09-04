В Україні триває повномасштабна війна, воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати на військову службу.

Військовозобовʼязані, яких мобілізували на службу, мають свої права та обовʼязки. Тому Факти ICTV запитали у юриста та зʼясували, які ж права та обовʼязки мають мобілізовані у 2026 році.

Які права мають мобілізовані у 2026 році

Мобілізовані є військовослужбовцями, відповідно вони мають такі самі права та обов’язки, що й військовослужбовці, які проходять службу за контрактом або строкову службу.

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Про це Фактам ICTV розповів керуючий партнер Адвокатського об’єднання Чудовський та партнери Ігор Чудовський.

Також Ігор Чудовський розповідає про грошове забезпечення мобілізованих.

– Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне (продовольче, речове) та грошове забезпечення. Крім того, в умовах воєнного стану військовослужбовцям виплачується додаткова винагорода розміром 30 тис. грн у розрахунку на місяць, – каже експерт.

Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів,— розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тис. грн у розрахунку на місяць, пропорційно часу участі в таких діях.

– Під час звільнення після ухвалення рішення про демобілізацію, мобілізовані отримують одноразову грошову допомогу розміром 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення, – каже Ігор Чудовський.

А щодо військовослужбовців, які загинули у цій війні, то їхнім сімʼям виплачується одноразова грошова допомога розміром 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

Право на відпустки

Мобілізовані мають право на відпустку відповідно до Закону України Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Під час воєнного стану мобілізованим надають такі відпустки:

за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду, але не більше ніж дві доби в один кінець;

за станом здоров’я у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії.

– Також мобілізовані мають право на медичну допомогу у військових госпіталях (у разі відсутності за місцем проходження служби військово-медичних закладів охорони здоров’я медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я коштом Міністерства оборони України), – додає адвокат.

Щодо попереднього місця роботи

Мобілізовані мають право на збереження місця роботи, посади.

– Також мобілізовані мають право на зарахування часу перебування на військовій службі до страхового стажу, – каже експерт.

Виплата військової пенсії на час служби

Особам, які отримують військову пенсію, у разі призову на військову службу під час мобілізації виплата пенсій не припиняється. Після звільнення зі служби виплата пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років (ч. 3 ст. 2 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб).

Звільнення від нарахування штрафних санкцій за невиконання фінансових зобов’язань та відсотків за кредитами

– Штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, зокрема банками та фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом не нараховуються мобілізованим, які брали або беруть участь у бойових діях в Донецькій та Луганській областях (ч. 15 ст. 14 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей), – повідомляє Ігор Чудовський.

Пільги

Крім того, мобілізовані особи в разі наявності підстав, можуть отримати статус учасника бойових дій, який даватиме пільги та гарантії, передбачені ст. 12 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та інших нормативно-правових актах.

Зокрема, йдеться про пільги на житлово-комунальні послуги, проїзд, санаторно-курортне лікування, отримання земельних ділянок, житла тощо.

Обовʼязки мобілізованих 2026

Також на військовослужбовців покладаються певні обов’язки:

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