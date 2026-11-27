Попри війну, постійні обстріли та складні умови життя, українці намагаються знаходити приводи для радості й хоча б ненадовго відволікатися від щоденних турбот. Одним із таких способів залишається підготовка до зимових свят, створення затишку вдома та очікування різдвяної атмосфери в містах.

Факти ICTV дізнавалися, коли у Києві встановлять головну ялинку країни у 2026 році, якою її планують зробити та що відомо про цьогорічне оформлення.

Новорічна ялинка у Києві 2026: що відомо про дизайн святкового дерева

Підготовка до зимових свят у столиці вже розпочалася. Компанія Folk Ukraine, яка протягом багатьох років займається організацією та оформленням головної ялинки Києва, розробила нову концепцію святкової локації.

Зараз дивляться

Як повідомив РБК-Україна директор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький, організатори запропонували міській владі концепцію під назвою Світло всередині.

За його словами, цього разу команда хоче створити не надто яскраву та масштабну святкову локацію, а простір, який допоможе людям відчути тепло, затишок і наближення Різдва. Під час розроблення оформлення організатори врахували нинішні обставини в країні.

Саме тому основна ідея концепції Світло всередині — нагадати про внутрішнє світло, надію та можливість знаходити радість навіть у непрості часи.

Коли встановлять ялинку в Києві у 2026 році

За словами Віталія Кличка, сьогодні, 27 листопада, на Софійській площі розпочинають встановлення головної новорічної ялинки столиці. Завершити монтаж планують 4 грудня.

Святкова локація традиційно відкриється в День святого Миколая — 6 грудня. Проведення масових заходів при цьому не передбачене.

Ялинку встановлюють за ініціативи представників бізнесу. Усі витрати на монтаж, оформлення, обслуговування та утримання святкової локації бере на себе організатор. Кошти з міського бюджету на це не виділятимуть.

Концепція під назвою Світло всередині передбачає незвичайне оформлення не лише самої ялинки, а й простору всередині неї. Висота конструкції становитиме 16 метрів. На локації також облаштують ярмарковий будиночок і дитячий паровоз.

Якою була головна ялинка Києва торік

У сезоні 2025-2026 років головну ялинку столиці оформили у білих і блакитних кольорах. Святкове дерево прикрасили блакитними гірляндами, а білий колір обрали як символ нового початку та чистої сторінки.

На локації також облаштували фотозони із декоративними сердечками. Відвідувачі могли забрати такі прикраси за донат на підтримку Збройних сил України.

При цьому масштабних новорічних і різдвяних заходів за участю міської адміністрації не організовували. Від масових святкувань відмовилися з міркувань безпеки.

Цьогоріч організатори також планують зважати на воєнні реалії. Тому головний акцент нової концепції — не на масштабних розвагах, а на створенні затишної різдвяної атмосфери для киян та гостей столиці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.