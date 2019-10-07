10 тис. селян без медичної допомоги: на Черкащині хочуть скоротити терапевтичний стаціонар

Майже 10 тис. селян на Черкащині можуть залишитися без доступної медичної допомоги. З провадженням реформи другої медичної ланки терапевтичний стаціонар у селищі Цибулів підлягає скороченню.

Його пацієнти у розпачі, адже він обслуговує щонайменше десяток навколишніх сіл. А з 1 січня лікуватися людям доведеться за 30 км у районній лікарні Монастирища.

Читайте: Що таке Офіс пацієнта і як працюватиме

Будівля в селищі Цибулів яка була колись дільничною лікарнею, нині мало що нагадує. 9 років тому медзаклад на 4 відділення реформували і залишили всього 6 ліжок терапевтичного стаціонару.

Після такої оптимізації пацієнтів тут не поменшало, по допомогу до тутешніх медиків звертаються жителі 15 навколишніх сіл.

У терапевтичному відділенні всього 6 ліжок стаціонару, 2 лікарі на пів ставки та 4 медсестри. Це все, що залишилося від медзакладу за 10 років. Персонал розповідає, що ліжок доставляють удвічі більше, ніж за документами, але місць для пацієнтів все одно бракує.

З 1 січня терапевтичне відділення в Цибулеві планують скоротити, залишивши тільки амбулаторію і денний стаціонар. Люди обурені, кажуть, ця лікарня їм дуже потрібна.

У селищній раді Цибулева кажуть, що медзаклад не на їхньому балансі. Район уже припинив фінансування на утримання лікарняних кухарів і закупівлю вугілля для опалення.

Натомість у райадміністрації запевняють, що закриття поки не планують. Щоправда, чи залишиться цибулівське терапевтичне відділення, чиновники чітко так і не відповіли.

Поки в районі вирішуватимуть, чи бути відділенню у Цибулеві, його жителі збирають підписи за створення ОТГ. Люди сподіваються, що об’єднавшись у територіальну громаду, зможуть не тільки зберегти відділення, а й відновити лікарню.

Нагадаємо, з 2020 року держава платитиме за операції та стаціонар.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.