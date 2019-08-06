Маркування продуктів в Україні: які зміни та що треба знати

З 6 серпня в Україні змінюють правила маркування продуктів. Виробники мають збільшити шрифт на етикетках. Також вказувати докладнішу інформацію – чи містить продукт алергени, чи розморожувався він.

Відтепер просто вказати дату виробництва не достатньо.

За новим законом про термін придатності повідомлятимуть двома способами.

Рекомендація – краще спожити до, означає, що товар можна вживати і після цієї дати, а от продавати – точно ні. А от якщо пишуть – вжити до – після завершення терміну краще не ризикуйте. Також виробники повинні вказувати, чи розморожували товар і коли та скільки льоду в замороженому продукті.

Обов’язкова інформація про поживну цінність, для ковбас – вміст м’яса. Якщо продукт містить алергени – їх не просто вказують, а виділяють окремим шрифтом чи кольором.

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У Держпродспоживслужбі контролювати обіцяють, але зазначають, нове маркування запроваджуватимуть поступово. Виробники звичайних продуктів мають три роки, щоб змінити етикетки. У виробників органіки час до 2020 року.

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