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15% персоналу та перевірки. Перший день роботи ринків у Києві

У столиці сьогодні відкрились перші ринки. Міська влада дозволила працювати поки лише трьом із 37, решта готуються. Підприємці, які сьогодні вийшли на роботу, нарікають на збитки за минулі півтора місяці. Люду не багато, та все ж, кажуть і продавці, і покупці, вже хоч трохи нагадує звичне життя.

Базар на Лісовій – один із трьох київських ринків, який відкрили сьогодні. На вході температурний контроль. Покупців просять дезінфікувати руки і вдягти одноразові рукавички. Задоволені не всі, однак, все ж, виконують,

За прилавками лише 15 % тих, хто торгує тут щодня. Адже дозволена урядом норма – 1 людина на 10 квадратів та не менше трьох метрів між продавцями. На ринку кажуть, передусім, дозволили вийти фермерам.

Від самого ранку роботу продавців моніторить Держспоживслужба. Перевіряють санітарні книжки, а ще чи мають три маски на день та необхідну кількість рукавичок.

Вже завтра у столиці мають запрацювати Володимирський та Печерський ринок.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Києві запрацювали продуктові ринки.

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