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Факты / Видео / Украина

15% персонала и проверки. Первый день работы рынков в Киеве

В столице сегодня открылись первые рынки. Городские власти разрешили работать пока только трем из 37, остальные готовятся. Предприниматели, которые сегодня вышли на работу, жалуются на убытки за прошедшие полтора месяца. Людей не много, и все же, говорят и продавцы, и покупатели, уже хоть немного напоминает привычную жизнь.

Базар на Лесной — один из трех киевских рынков, который открыли сегодня. На входе температурный контроль. Покупателей просят дезинфицировать руки и надеть одноразовые перчатки. Довольны не все, однако, все же, выполняют,

За прилавками только 15% тех, кто торгует здесь каждый день. Ведь разрешенная правительством норма — 1 человек на 10 квадратов и не менее трех метров между продавцами. На рынке говорят, прежде всего, позволили выйти фермерам.

С самого утра работу продавцов мониторит Держспожывслужба. Проверяют санитарные книжки, а еще имеют ли три маски в день и необходимое количество перчаток.

Уже завтра в столице должны заработать Владимирский и Печерский рынок.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Киеве заработали продуктовые рынки.

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