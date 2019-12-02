Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб провідні світові держави підписали глобальну міжнародну угоду.

Володимир Зеленський хоче, щоб США, Китай, Росія, Польща, Канада, країни Балтії, інші країни Євросоюзу підписали глобальну міжнародну угоду, яка гарантуватиме суверенітет і територіальну цілісність інших країн.

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Також цей меморандум передбачав би відповідальність за його порушення.

– Не виконується Будапештський меморандум. Це була серйозна угода, яка не була виконана. Я вважаю, що кожен документ повинен говорити про права, обов’язки і відповідальність. У меморандумі не було пункту про відповідальність, – сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що у нього є план Б на випадок, якщо РФ блокуватиме рішення щодо Донбасу під час зустрічі в нормандському форматі 9 грудня. Подробиць президент не озвучив.

Джерело: Gazeta Wyborcza