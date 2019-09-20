26-й BookForum у Львові. Книжкові новинки та закордонні гості

300 видавництв та тонни книг. На п’ять днів Львів перетворився на книжкову Мекку України. Сюди з’їхалися автори із 30 країн світу. Поціновувачі культурних подій можуть відвідати понад 800 найрізноманітніших заходів: від презентацій книжок і автограф-сесій до концертів та кінопоказів.

Почесними гостями 26-го BookForum стануть індійська письменниця, лауреатка Букерівської премії Арундаті Рой та сучасний азербайджанський письменник і журналіст Ельчін Сафарлі.

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Література нон-фікшн, заснована на фактах, не втрачає популярності. У яскравих обкладинках посібники із саморозвитку, наукові дослідження, біографії відомих людей, історії успіху.

Автори тут не лише у книжках, а й власною персоною. Андрій Кокотюха представив читачам кінороман Червоний. Без лінії фронту – своєрідне продовження роману Червоний та однойменного фільму.

Серед найочікуваніших новинок форуму Маркетер Олега Сенцова, презентація якої відбудеться 22 вересня.

Продавці кажуть, що ціни на їхній товар останнім часом не змінювалися. Хороша, якісна книжка коштує в середньому 80 грн, книголюбам на форумі – знижки.

Попереду ще три дні інтектуального книжкового свята. Ще більше відвідувачів очікують на вихідних, вартість квитка на один день форуму 50 грн.

Нагадаємо, у Харкові презентували Книжку про сміття, авторами якої є письменниця Галина Ткачук та вісім київських підлітків.

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