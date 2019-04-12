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3 місяці життя і 3 операції! Крихітка Кіра потребує нашої допомоги

Маленька Кіра потребує порятунку. Дівчинці лише 3 місяці, а вже має діагноз – біліарна атрезія 3-го ступеня.

Це рідкісна вроджена патологія, при якій жовчовивідні шляхи непрохідні або відсутні.

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Кіра вже пережила три операції і відчайдушно бореться за життя. Нині малеча у дуже важкому стані.

Лікарі роблять все можливе, щоб стабілізувати Кіру. Потрібна пересадка печінки. Сім’ї вдалося назбирати 10 тис. євро на операцію, не вистачає ще 105 тис. євро. Важлива кожна Ваша гривня.

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До слова,  12-річний хлопчик з Умані потребує пересадки кишківника.

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