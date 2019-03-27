Операція за 13 млн грн! 12-річний хлопчик з Умані потребує пересадки кишківника

Він майже півроку не їв ні крихти звичайної їжі. І живе лише завдяки сумішам, які вводять через вену. 12-річний Денис Терещук переніс 9 надскладних операцій, йому видалили 90% кишківника через некроз тканин. Єдина надія на повноцінне життя – пересадка органу, яку погодились зробити лише у Сполучених Штатах і за фантастичні кошти – близько 13 млн грн.

Через імплант вводять Денису харчування через вену. Жодної крихти звичайної їжі він не вживав 5 місяців. Бо йому видалили 90% кишківника.

Кишківник поступово відмирав через вроджену патологію судин.

До цього – хлопець займався акробатикою та футболом і був абсолютно здоровим.

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По півтора пакети на день – хоч і єдине, що зараз рятує життя хлопця, водночас поступово калічить інші органи. Тому єдиний порятунок для Дениса – пересадка кишківника.

Цю надскладну операцію роблять лише в кількох клініках світу. Згодні – Сполучені Штати. Але суму називають захмарну – 500 тис. доларів.

На сьогодні зібрали майже половину суми. Денис не впадає у відчай, підбадьорює маму, що все витримає, і поки має вільний час – посилено вчить англійську.

Аби мрії хлопчини здійснились – Денис потребує нашої допомоги. Бо залишилося зібрати ще 300 тис. доларів – для родини сума просто захмарна.

Терещук Юрій Олександрович (батько)

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До слова, операція у €30 тис. Багатодітна мама з пухлиною мозку потребує допомоги.

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