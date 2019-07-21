45 кандидатів: в Одесі рекордна кількість мажоритарників змагається за один округ

133 виборчий округ Одеси відомий на всю країну за рекордною кількістю кандидатів мажоритарників. За депутатський мандат тут змагаються одразу 45 українців, хоча ще за декілька днів до виборів їхня кількість складала 50.

При чому 43 з них є самовисуванцями. Експерти кажуть, таким чином основні кандидати намагаються завести якомога більше своїх людей в районні та територіальну виборчі комісії.​ За декілька хвилин до відкриття дільниць вже почали з’являтися перші виборці.

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Аби ознайомитися з виборчою програмою всіх кандидатів, в середньому одеситам необхідно близько години. Втім більшість виборців приходять до дільниці і вже знають за кого проголосують.

Загалом, на 133 окрузі вибори проходять без значних порушень.

Нагадаємо, у Харкові під час голосування на парламентських виборах були зафіксовані три порушення.

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