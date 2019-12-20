45 тис. грн на місяць і жодних податків: як працюють нелегальні перевізники

Понад 2 тис. київських маршруток щодня перевозять майже 1 млн людей. Та легальних перевізників у столиці всього 17. Але і ті гарантувати комфорт і безпеку пасажирам не можуть. Бо отримавши на конкурсі в КМДА угоди на маршрути, їх часто перепродують охочим підзаробити на перевезенні.

Вони перевозять людей без жодних конкурсів і тендерів. Треба лише через інтернет купити маршрутку. У кожного маршруту свій фінансовий план, здача готівки водіям обов’язкова.

Дивіться: Транспортна війна на Луганщині. Як нелегальні перевізники витіснили рейсові автобуси

Прибутки лише з однієї маршрутки у середньому 1,5 тис. грн в день. За місяць – 45 тис грн, а за рік понад 500 тис грн, при тому, що жодних податків вони не платять.

Така схема навряд чи існувала б без зацікавленості міської влади. Бо не помітити, що переможці конкурсу не мають необхідної кількості автобусів неможливо.

Перевіряють автобуси рідко, на весь Київ 10 інспекторів Укртрансбезпеки. Максимальний штраф 1,7 тис. грн, і його не бояться.

Вихід один – запровадження єдиної електронної бази перевізників, куди не потраплять псевдогравці. Це планують зробити з наступного року.

Уже з 2020 року Київ вимагатиме від перевізників змінювати старі маршрутки на 10-метрові автобуси з безготівковим розрахунком. Та приватники нікуди не зникнуть, бо щоб замінити їх на муніципальний транспорт потрібно $1,5 млрд, яких Київ не має.

Нагадаємо, громадський транспорт Луцька повністю переходить на електронний квиток.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.