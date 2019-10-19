У двох містах Львівщини режим НС через неготовніть до опалювального сезону

У двох містах на Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію через неготовність до опалювального сезону. Майже 60 тис. жителів Нового Роздолу та Новояворівська можуть залишитись без опалення. Місцеві ТЕЦ, які подають тепло та електроенергію у будинки мешканців, фактично не функціонують, а працівники звільняються, бо майже півроку не отримують зарплату.

Попри теплу осінь, температура в кімнатах не більше 15 градусів. Без опалення весь Новий Розділ, а це 28 тис. жителів. Ще 30 тис. люду мерзне в Новояворівську. Управитель двох місцевих ТЕЦ, якого призначили ще торік, грошей на належну підготовку до опалювального сезону не виділив. Теплові мережі без води, іржавіють та виходять з ладу. Аварії на теплотрасах, які сталися ще в січні, не ліквідували й досі. З травня працівники ТЕЦ не отримують заробітних плат.

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Проблеми виникли ще торік.

У вересні 2018 року місцеві теплопідприємства Енергія-Новояворівськ та Енергія-Новий Розділ зупинили. НАБУ заявило – ці компанії завдали збитків Нафтогазові на 1 млрд 400 млн грн. Суд заарештував активи підприємств, а держава призначила нового управителя. Фірма – управитель з Києва, але в жодному із трьох зареєстрованих офісів упродовж тижня знайти Фактам не вдалося. Після десятка спроб нарешті змогли додзвонитися.

Через загрозу зриву опалювального сезону в області терміново скликали комісію техногенно-екологічної безпеки. Для запуску ТЕЦ скерують гроші з резервних фондів обласного та місцевих бюджетів – від восьми до 12 млн грн.

Роботи на обох ТЕЦ планують розпочати вже в понеділок. А тепло в домівки мешканців обіцяють подати не пізніше 10 листопада.

До слова, Факти ICTV раніше писали про те, що у Миколаєві через борги під загрозою початок опалювального сезону.

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