Опалювальний сезон на Львівщині під загрозою через величезні борги тепловиків

З понеділка в Україні – відчутне похолодання, а там уже й морози. А в кількох містах є всі шанси зустріти їх із холодними батареями. У зоні ризику майже 60 тис. жителів Нового Роздола та Новояворівська. У цих двох містах Львівщини надзвичайна ситуація – загроза зриву опалювального сезону.

Винні несумлінні тепловики, які не підготували ТЕЦ до опалювального сезону й заборгували за газ сотні мільйонів гривень.

Скандал перед зимою там не вперше. Торік НАБУ затримало очільників підприємств, що керували ТЕЦ, за підозрою у заволодінні понад трьохсот мільйонів кубів палива Нафтогазу на суму майже 1,5 млрд грн.

Всі активи новороздільської та новояворівської теплоцентралей заарештували і передали Національному агентству з управління активами, одержаними внаслідок корупційних злочинів. Там провели конкурс і новим управителем ТЕЦ стала компанія Гарант Енерго М, яка ради господарству не дала.

Минулий опалювальний сезон заледве провели, а до нового не підготувалися. Тож містам загрожує холодна зима. А працівникам ТЕЦ – ще й голодна. Їм заборгували зарплату за кілька місяців. Управителі виправдовуються: грошей не мають, бо попередній сезон відпрацювали собі в збиток.

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Як допомогти запустити ТЕЦ тепер думають і уряд, і місцева влада. Львівська ОДА вирішила виділити з резервних фондів до 12 млн грн. Та щоб залагодити питання – цього замало. Лише за минулий сезон борг за газ склав майже 390 млн грн. Давати ж паливо задарма газовики не мають права. Тому змушені судитися й вмовляти ТЕЦ хоча б реструктурувати борги – інакше підстав для постачання газу не буде.

Спробувати домовитися про поетапне погашення боргів і майбутні поставки палива мають незабаром. Але схожі проблеми в країні не поодинокі. Загалом, Укртрансгаз нарахував аж 40 злісних боржників, які мають сплатити підприємству понад 1 млрд грн. Тож аби люди знову не мерзли й не перекривали дороги через холодні батареї, місцеву владу закликають придумати, як реструктурувати величезні борги. Інакше надзвичайні ситуації ризикують повторюватися щорічно.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Миколаєві через борги під загрозою початок опалювального сезону.

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