$5 млрд за втрачені родовища газу: Україна подала позов до Гааги проти РФ

Мільярди доларів за втрачені морські бурові та перспективні родовища газу. Вже невдовзі Україна розраховує отримання рішення Гаазького трибуналу щодо активів Чорноморнафтогазу.

Разом із анексією Криму 5 років тому Росія відібрала в України всю її морську нафто- та газовидобувну промисловість. Тепер же Київ розраховує відсудити компенсацією в 5 млрд доларів. Ця справа може стати безпрецедентною в світовій історії й призведе до нових санкцій проти Росії.

Звичайно, Росія так просто не віддасть ані бурові, ані Крим із відшкодуванням. Проте рішення суду дозволить Нафтогазу добиватися арешту активів Кремля за кордоном і стане приводом для посилення санкцій проти агресора.

Фахівці переконані, подібна історія може повторитися і в Балтійському морі на сумнозвісному Північному потоці. Адже система захисту підводних газопроводів також здатна шпигувати за субмаринами, кораблями та навіть вертольотами сусідніх країн. Тож окупація акваторії Балтійського моря під приводом захисту трубопроводів – цілком ймовірна.

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Аналогічна ситуація і з Турецьким потоком у Чорному морі. Фахівці наполягають, Росія нахабно шпигує під носом у НАТО. І щоб уникнути війни, агресора потрібно покарати та ізолювати, а не будувати сумнівні спільні газопроводи.

Нагадаємо, США ввели санкції проти державної нафтогазової компанії Венесуели PDVSA.

Опубліковано Лютий, 05 в 17:17



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