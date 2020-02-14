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Акробатика і фігурне катання: що покаже Цирк дю Солей у Києві

У Києві легендарний Цирк дю Солей. За 4 дні виставу CRYSTAL  покажуть 8 разів.

Цирк дю Солєй – це шоу, яке не має аналогів у світі. Цьогоріч вистава CRYSTAL вперше поєднала циркове мистецтво, акробатику і фігурне катання. Над її створенням працювали 43 артисти і стільки ж технічних працівників з різних країн світу. Шоу вже побачили понад 180 млн глядачів на всіх континентах. У київському Палаці Спорту також аншлаг.

Цирк пересувний, під час світового туру 21 величезний фургон перевозить артистів з усім обладнанням, костюмами і декораціями. Тут навіть є тренажери, на яких акробати щоденно займаються, щоб підтримувати форму. Артисти зізнаються: виступати у найвідомішому цирку світу – і престижно, і відповідально. Дивіться більше у сюжеті Тетяни Борисович.

Факти ICTV раніше писали про те, що український стрибун у воду проміняв спорт на китайський цирк.

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