Акробатика и фигурное катание: что покажет Цирк дю Солей в Киеве

В Киеве легендарный Цирк дю Солей. За 4 дня представление CRYSTAL покажут 8 раз.

Цирк дю Солей – это шоу, которое не имеет аналогов в мире. В этом году представление CRYSTAL впервые соединило цирковое искусство, акробатику и фигурное катание. Над ее созданием работали 43 артиста и столько же технических работников из разных стран мира. Шоу уже увидели более 180 млн зрителей на всех континентах. В киевском Дворце Спорта также аншлаг.

Цирк передвижной, во время мирового тура 21 огромный фургон перевозит артистов со всем оборудованием, костюмами и декорациями. Здесь даже есть тренажеры, на которых акробаты ежедневно занимаются, чтобы поддерживать форму. Артисты признаются: выступать в известном цирке мира – и престижно, и ответственно. Смотрите больше в сюжете Татьяны Борисович.

Факты ICTV ранее писали о том, что украинский прыгун в воду променял спорт на китайский цирк.

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