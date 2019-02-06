Аномалія у Алжирі: через снігопади люди опинилися відрізаними від світу

Зазвичай сонячний і теплий Алжир засипало снігом.

Температура повітря також істотно впала. Найважча ситуація у районі Кабілії на півночі країни.

Там засніжило навіть у поселеннях, розташованих на висоті більше кілометра над рівнем моря, що буває вкрай рідко. Люди опинилися відрізаними від світу – через засипані дороги.

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Також негода знеструмила кілька десятків населених пунктів. Утім, нинішні снігопади накрили Алжир уже вдруге цього року.

Через попередні, які спостерігали у 10-ти регіонах країни наприкінці січня, загинули 5 людей.

До слова, погодні аномалії: -50 у США, у Польщі людей рятують від лавини.

Опубліковано Лютий, 06 в 13:00



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