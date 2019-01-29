Скасовані тисячі рейсів, закриті школи. Чикаго очікує -34 градуси
Америка замерзає, там незвично холодно. Завтра очікують -34. Звісно, до таких морозів американці не звикли.
Завтра у Чикаго буде холодніше, ніж в Антарктиці і Сибіру. Вже зараз на середньому заході закривають школи, у Вісконсині та Мічигані уже оголосили надзвичайний стан, решта готуються.
На середньому заході вже скасовані майже дві тисячі рейсів. 25 млн американців відчують щонайменше 25-градусні морози. У Чикаго і далі на північ температура сягну рекордних -34 градусів за Цельсієм. Однак, з урахуванням вітру, відчуватися це буде як -40, а то і 50, кажуть метеорологи. У Чикаго вже від сьогодні посилають рятувальні автобуси за безхатьками, просять людей берегтися самим і не бути байдужими до інших.
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Національна служба погоди попереджає: за такого холоду непокриті ділянки тіла обморожуються за 5 хвилин.
Далі наступає переохолодження, яке може призвести до смерті. У службі радять людям не виходити на вулиці у середу взагалі. Поки медики лякають фатальними наслідками, напередодні поліцейським вже довелося рятувати людину із на той час ще напівзамерзлого озера Мічиган.
33-річний чоловік витягав із води свого песика, який втік і упав в озеро. Собаку він врятував, але сам із води вибратися не зміг. Перехожий покликав на допомогу поліцію. Офіцери швидко прибули на місце, і, щоб не гаяти часу, взяли у перехожого поводок, кинули його чоловікові, і лише так витягнули його із води.
До слова, у США частково замерз Ніагарський водоспад. Температура повітря в цьому регіоні опускалася нижче -20.