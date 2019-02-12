Аномалії у США: Гаваї та Неваду засипало снігом

Незвична погода на Гаваях – шторм зі снігом.

Швидкість вітру – 110 кілометрів на годину. Буревій поламав дерева та пошкодив лінію електропередачі. Опора однієї з них впала на авто. Водій дивом вижив.

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Сніжить і в пустельній Неваді. Очевидці обмінюються в соцмережах відео з незвично білих від снігу доріг та розважаються, катаючись ними, як на атракціоні.

До слова, аномалія у Алжирі: через снігопади люди опинилися відрізаними від світу.

Опубліковано Лютий, 12 в 12:10



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