Аномалії у США: Гаваї та Неваду засипало снігом
Незвична погода на Гаваях – шторм зі снігом.
Швидкість вітру – 110 кілометрів на годину. Буревій поламав дерева та пошкодив лінію електропередачі. Опора однієї з них впала на авто. Водій дивом вижив.
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Сніжить і в пустельній Неваді. Очевидці обмінюються в соцмережах відео з незвично білих від снігу доріг та розважаються, катаючись ними, як на атракціоні.
До слова, аномалія у Алжирі: через снігопади люди опинилися відрізаними від світу.
2019-02-12Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.