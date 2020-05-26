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Аномальна погода зіпсувала врожай в Україні, аграрії вимушені пересівати поля

Такого холодного та дощового травня не пам’ятають навіть синоптики. Ще на початку місяця за кілька діб у Києві випала місячна норма опадів. Волога – це добре, але така погода без тепла, зате з морозами уже в багатьох регіонах принесла шкоду.

Постраждали центральні, західні та частково північні регіони. Там фактично вимерзла кукурудза, аграрії будуть змушені пересівати поля. Перед тим пилові бурі пошкодили соняшник, особливо на Кіровоградщині, де його теж планують засівати заново.

У цих же регіонах варто очікувати недобору пшениці. Парадокс, але на півдні неврожай через засуху, а на півночі через надмірні і запізнілі дощі. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, який прогноз погоди в Україні синоптики дали на червень.

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