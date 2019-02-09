Археологія майбутнього і дослідження особистості: нова виставка у PinchukArtCentre

Сьогодні PinchukArtCentre відчиняє двері для всіх, хто цікавиться сучасними ідеями. Свої роботи представить 21 номінант на премію Future Generation Art Prize, засновану Фондом Віктора Пінчука.

Претенденти з різних країн – від Австралії до Америки. У списку також є українка.

Цьогорічна тема – Археологія майбутнього і дослідження особистості. Переможець отримає 100 тисяч доларів.

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Міжнародне журі визначить переможця 22 березня. Групова виставка молодих митців триватиме до 7 квітня. Далі ці роботи представляють в Італії на міжнародному Венеційському бієнале.

Нагадаємо, у Києві свої нагороди отримали переможці 20 Всеукраїнського рейтингу Книжка року.

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