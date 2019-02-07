Онлайн-освіта в Україні: чи допоможе влаштуватися на роботу та як отримати

Онлайн-освіта вже давно у фаворі серед тих, хто тягнеться до нових наук. Адже так можна пройти безкоштовні курси від найкращих професорів США чи Британії, які навчать програмуванню, алгоритмам чи вмінню бути щасливими.

Давно є і українські аналоги з топовими викладачами. Головне самодисципліна і за два місяці матимете не лише нові знання, але й сертифікат від відомого професора зі Стенфорда чи Прінстона – чим не потужний бонус для бажаної роботи.

Навчання може тривати тиждень, два місяці, або ж взагалі не мати дедлайну. Головне – правильно пройти зріз знань у вигляді тесту. Зазвичай сертифікати як українські, так і американські – безкоштовні. Але найпопулярніші професори США можуть взяти 50 доларів за те, що завірили документ підписом.

Але поки що нашого роботодавця цей сертифікат не надто підкорює. Вони цінують формальну освіту. А от Захід підлаштувався. Що більше кандидат знає, то привабливіший він для компанії.

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Звісно, онлайн-освіта не замінить реальні лекції та спілкування з викладачем. Але це розвиває критичне мислення кандидата. Особливо – якщо освіта в університеті давно позаду. Можна опанувати програмування, паралельно дізнатися, що таке емоційний інтелект, та вивчити, як працює криптовалюта.

До слова, Івано-Франківськ – перше і поки єдине місто в Україні, де дітей безкоштовно навчають робототехніці.

Опубліковано Лютий, 07 в 10:40



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