Не існує жодної різниці між невеликим військовим вторгненням Росії до України і повноцінним. А тому помилки 2014 року щодо реакції Заходу на агресію Москви не повинні бути повторені.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Таким чином він прокоментував вчорашню заяву президента США Джо Байдена щодо різних видів ймовірної подальшої агресії РФ проти України.

– Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням. Не можна бути наполовину вторгнутим чи наполовину агресивним. Агресія або є, або її немає. І ми можемо як доконаний факт стверджувати, що з 2014 року триває агресія Росії проти держави Україна, – наголосив Кулеба.

Міністр додав, що якщо йдеться саме про військове вторгнення, то його неможливо розділити на мале чи велике, адже війська РФ вже перебувають на території України, і “Росія вже вбиває українських солдатів”.

– Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014 року не мають права на повторення. І тому ми не сприймемо жодні спроби, якщо вони будуть, пояснити Україні, що не треба чогось робити для стримування Росії. Тому що це недостатньо велике вторгнення або недостатньо доказів, що це саме російські солдати. Може, це фермери, шахтарі, невідомі “зелені чоловічки”. Все це пройдено. Всі ці уроки історії вже вивчені. І ми не будемо знову платити кров’ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко і чітко робити висновки щодо дій РФ, – зазначив очільник МЗС.

Кулеба додав, що це позиція, яку Київ доводить до відома як США, так і інших країн. При цьому міністр зазначив, що не має жодних сумнівів, що США й особисто Джо Байден підтримують Україну й у разі початку бойових дій разом із Євросоюзом застосують жорсткі санкції.

Про що йшлося в заяві Джо Байдена

Напередодні американський лідер Джо Байден дав пресконференцію за підсумками першого року перебування на президентській посаді.

Серед іншого, він торкнувся й теми України. Байден, зокрема, вважає, що Володимир Путін “втрутиться” в Україну, але це не обов’язково може бути повномасштабна війна.

Байден знову запевнив, що Росія зіткнеться з серйозними наслідками у випадку нового вторгнення в Україну (зокрема, російські банки не зможуть проводити операції з доларом).

Водночас американський лідер вжив вираз “незначне вторгнення” (minor incursion).

– Одна справа, якщо це незначне вторгення, і зрештою нам доведеться сперечатися про те, що робити, а чого не робити. Але якщо вони дійсно зроблять те, на що здатні з силами, які вони накопичили на кордоні, для Росії буде катастрофою подальше вторгнення в Україну, – заявив Байден.

Ця заява викликала критику, зокрема, серед представників Республіканської партії. Наприклад, сенатор-республіканець Роб Портман випустив окрему заяву з приводу коментаря Байдена.

– Будь-яке вторгнення російських військ в Україну слід розцінювати як великомасштабне, тому що воно дестабілізує Україну та волелюбні держави у Східній Європі, – наголосив Портман.

Ще один сенатор-республіканець Бен Сасс у коментарі журналістам висловив думку, що президент Байден “фактично дав Путіну “зелене світло” для вторгнення в Україну, заявивши про передбачувано незначні наслідки в разі “незначного вторгнення”.

Згодом у Вашингтоні виступили з роз’ясненнями заяви Байдена. Так, речниця Ради національної безпеки США Емілі Хорн зазначила, що Джо Байден мав на увазі “різницю між військовими/невійськовими діями/ діями бойовиків/кіберопераціями росіян”.

.@POTUS clarified this. He was referring to the difference between military and non-military/para-military/cyber action by the Russians. Such actions would be met by a reciprocal response, in coordination with Allies and partners. https://t.co/vBX7aO5B1d — Emily Horne (@emilyhorne46) January 19, 2022

Із заявою виступила і речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, в Білому домі вважатимуть новим вторгненням РФ в Україну будь-яке перетинання російськими військами українського кордону.

Джерело: МЗС України, CNN, Euronews, Голос Америки, пресслужба Роба Портмана