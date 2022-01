Не існує жодної різниці між невеликим військовим вторгненням Росії до України і повноцінним. А тому помилки 2014 року щодо реакції Заходу на агресію Москви не повинні бути повторені.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Таким чином він прокоментував вчорашню заяву президента США Джо Байдена щодо різних видів ймовірної подальшої агресії РФ проти України.

Міністр додав, що якщо йдеться саме про військове вторгнення, то його неможливо розділити на мале чи велике, адже війська РФ вже перебувають на території України, і “Росія вже вбиває українських солдатів”.

Кулеба додав, що це позиція, яку Київ доводить до відома як США, так і інших країн. При цьому міністр зазначив, що не має жодних сумнівів, що США й особисто Джо Байден підтримують Україну й у разі початку бойових дій разом із Євросоюзом застосують жорсткі санкції.

Напередодні американський лідер Джо Байден дав пресконференцію за підсумками першого року перебування на президентській посаді.

Серед іншого, він торкнувся й теми України. Байден, зокрема, вважає, що Володимир Путін “втрутиться” в Україну, але це не обов’язково може бути повномасштабна війна.

Байден знову запевнив, що Росія зіткнеться з серйозними наслідками у випадку нового вторгнення в Україну (зокрема, російські банки не зможуть проводити операції з доларом).

Водночас американський лідер вжив вираз “незначне вторгнення” (minor incursion).

Ця заява викликала критику, зокрема, серед представників Республіканської партії. Наприклад, сенатор-республіканець Роб Портман випустив окрему заяву з приводу коментаря Байдена.

Ще один сенатор-республіканець Бен Сасс у коментарі журналістам висловив думку, що президент Байден “фактично дав Путіну “зелене світло” для вторгнення в Україну, заявивши про передбачувано незначні наслідки в разі “незначного вторгнення”.

Згодом у Вашингтоні виступили з роз’ясненнями заяви Байдена. Так, речниця Ради національної безпеки США Емілі Хорн зазначила, що Джо Байден мав на увазі “різницю між військовими/невійськовими діями/ діями бойовиків/кіберопераціями росіян”.

.@POTUS clarified this. He was referring to the difference between military and non-military/para-military/cyber action by the Russians. Such actions would be met by a reciprocal response, in coordination with Allies and partners. https://t.co/vBX7aO5B1d

