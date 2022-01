Зеленський відреагував на слова Байдена: Незначних агресій і жертв не буває

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву американського лідера Джо Байдена щодо можливості “незначного вторгнення” Росії в нашу державу.

Відповідний коментар український лідер оприлюднив у своєму Twitter. Зеленський наголосив, що незначних агресій та незначних жертв не буває.

Американський лідер Джо Байден зробив заяву, яка викликала реакцію президента України, на вчорашній пресконференції.

Цей захід було присвячено річниці перебування Байдена на президентській посаді. Серед інших тем він торкнувся й ситуації довкола України.

Байден, зокрема, зробив заяву щодо різних видів ймовірної подальшої агресії РФ проти нашої держави. Він припустив, що країни Заходу поки не синхронізували позиції щодо того, що робити у разі “незначного вторгнення” Росії в Україну (дослівно – minor incursion).

Цю заяву розкритикували сенатори-республіканці. Зокрема, сенатор Роб Портман наголосив, що будь-яке вторгнення військ РФ слід розцінювати як великомасштабне, оскільки воно дестабілізує Україну та країни Східної Європи.

А сенатор-республіканець Бен Сасс висловив думку, що Джо Байден своєю заявою “фактично дав Путіну “зелене світло” для вторгнення в Україну”.

Заяву американського лідера згодом прокоментувала речниця Ради національної безпеки США Емілі Хорн. За її словами, Байден мав на увазі “різницю між військовими/невійськовими діями/ діями бойовиків/кіберопераціями росіян”.

.@POTUS clarified this. He was referring to the difference between military and non-military/para-military/cyber action by the Russians. Such actions would be met by a reciprocal response, in coordination with Allies and partners. https://t.co/vBX7aO5B1d

— Emily Horne (@emilyhorne46) January 19, 2022