Балістична атака на Київ 1 червня: на якому етапі розслідування про зачинені укриття

Вже понад півтора місяця триває розслідування обставин загибелі людей від балістичної атаки на Київ 1 червня. Тоді російська ракета забрала життя 9-річної дівчинки та двох жінок. Вони намагалися потрапити у єдине укриття, що було поблизу – у приміщенні поліклініки. Але воно виявилося зачиненим.

Підозрюваних у цій справі четверо. Керівник поліклініки та його заступник, заступниця голови районної адміністрації та охоронець, який, за словами прокурорів, не впустив людей до укриття. Утім, саме він – єдиний, хто визнав провину. Йому ж загрожує і найбільше покарання – 8 років за ґратами.

Атака була балістична. Від моменту сигналу тривоги до прильоту ракети минуло кілька хвилин. Відчинити двері людям охоронець не встиг і сам теж постраждав. Це версія охоронця, якого відразу затримали – інкримінують залишення в небезпеці. Але суд задовоьнив прохання адвокатів і звільнив охоронця із СІЗО, призначивши натомість нічний домашній арешт.

Адвокати свого підзахисного відгороджувати не збираються. Якщо провина є – її треба довести. Але головне – не дати забути про посадовців.

З обвинуваченням на адресу охоронця згідна одна з потерпілих. Єлизавета була біля входу, коли поблизу рвонула ракета. Вона вижила дивом, зараз оговтується від пережитого тієї ночі. Дівчина каже, що й справді, від моменту тривоги до удару часу було обмаль. Але вона з хлопцем та ще кілька людей, знаючи, що атака балістична, встигли добігти до укриття. Гамселили у всі двері, втім, ніхто не відчиняв.

Нині укриття у поліклініці відчинене постійно. Але до трагедії ці входи були зачинені – такою була вказівка керівництва лікарні, каже охоронець. Тож щоразу людей доводилося впускати особисто. А це завжди час, якого тієї ночі якраз забракло. Керівництву поліклініки і району інкримінують службову недбалість.

Прокурори з’ясували: укриття у поліклініці перебувало ще й у неналежному стані, як і чимало інших у столиці. Це відповідальність посадовців, але брати її на себе вони відмовляються.

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