Балкони падають, а стіни тріщать: як живуть люди у франківській пам’ятці архітектури
Дах провис і сиплеться, а стіни – тріщать. У таких умовах змушені жити мешканці 12 квартир 3-поверхівки в центрі Івано-Франківська.
Будинок історичний, житлова пам’ятка архітектури. Та діла до нього нікому немає. Аварійна будівля розвалюється. Людей відселили в комунальний готель. Та деякі родини й далі живуть у небезпечній споруді.
Півроку тому в центрі Івано-Франківська в 3-поверховій кам’яниці – Будинку Єгеря, упав балкон. Тоді загинула жінка. А кілька тижнів тому завалилася частина даху. Сім’ї продовжують жити в аварійному будинку. І жодного порятунку немає, бо згідно із законодавством вони мають самотужки рятувати пам’ятку.
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