Балкони падають, а стіни тріщать: як живуть люди у франківській пам’ятці архітектури

Дах провис і сиплеться, а стіни – тріщать. У таких умовах змушені жити мешканці 12 квартир 3-поверхівки в центрі Івано-Франківська.

Будинок історичний, житлова пам’ятка архітектури. Та діла до нього нікому немає. Аварійна будівля розвалюється. Людей відселили в комунальний готель. Та деякі родини й далі живуть у небезпечній споруді.

Півроку тому в центрі Івано-Франківська в 3-поверховій кам’яниці  – Будинку Єгеря, упав балкон. Тоді загинула жінка. А кілька тижнів тому завалилася частина даху. Сім’ї продовжують жити в аварійному будинку. І жодного порятунку немає, бо згідно із законодавством вони мають самотужки рятувати пам’ятку.

Дивіться: Ремонт ідеального туалету за 5 млн грн: куди йдуть гроші з харківського бюджету

Раніше Факти ICTV писали, як реально заощадити на опаленні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Безкоштовні курси робототехніки: де навчають і хто влаштував
У центрі Івано-Франківська застрелили чоловіка, вбивці втекли на авто
Бетон, шифер і штукатурка: річки Івано-Франківська потерпають від сміття
На Прикарпатті чоловік привіз із відпустки малярію
Галереї, кінотеатри, готель та офіси під одним дахом – новації в Івано-Франківську
На Львівщині 5 родин 50 років живуть без даху
У Івано-Франківську Peugeot в’їхала в патрульне авто на світлофорі
Зайти у ліфт і вижити: чому не допомагає ремонт і вхід за гроші

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка