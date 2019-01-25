Ремонт ідеального туалету за 5 млн грн: куди йдуть гроші з харківського бюджету

Харків за цю зиму встиг кілька раз прославитися рекордами. Останній – новорічну ялинку визнали найбільшою в Україні. І саме цей рекорд не схвалили харків`яни. Адже коштів, які витратили на неї, вистачило б на будівництво багатоквартирного будинку або, приміром, ремонт тепломережі, яка у місті геть поганому стані.

А ще на всю Україну прославився харківський туалет. Попередній і так був ідеальний. У центральному парку всі вбиральні з обігрівом, гарячою водою, сушилками та сповивальними столиками. Та тепер тут ще й пташки співають і рибки плавають. Все задля максимального задоволення. Затьмарити релакс може хіба що інформація про його вартість. Реконструкція бездоганного туалету у ще бездоганніший коштувала Харкову 5 млн грн – це вартість 10-ти однокімнатних квартир.

Антикорупціонери називають це марнотратством і підозрюють корупцію, в мерії ж відповідають, всі хто так говорить – не любить місто.

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Харків цьогоріч дозволив собі ялинку, дорожчу, ніж Нью-Йорк. Залізна конструкція до неї коштує майже 2 млн, ще майже мільйон пішов на її монтаж, ще майже мільйон на хвою. Більше 4 млн грн – модуль ялинкової світлодіодної сітки, і більше півмільйона – оренда самої сітки, яку придбати, до речі, було б дешевше, ніж брати на прокат.

До слова, як перевірити житло і не натрапити на аферистів.

Опубліковано Cічень, 25 в 19:35



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