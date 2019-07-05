Балух: Обмін – єдиний шанс вийти живим із колонії

В’язень Кремля Володимир Балух, який минулого тижня оголосив голодування, вважає, що обмін – це єдиний шанс вийти живим із російської колонії. Про це він написав у листі координатору Кримської правозахисної групи Ользі Скрипник.

За словами Балуха, він не бачить інших рішень для себе, крім як відстоювати право на життя радикальними методами. Припиняти голодування Володимир не збирається і єдиним шансом вийти живим із колонії вважає обмін.

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5 липня – десятий день його голодування. Українському консулу у зустрічі із Балухом відмовляють.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Балух написав листа зі штрафного ізолятора.

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