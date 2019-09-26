Белла і Джіджі Хадід: асиметрична колекція Lanvin весна-літо 2020

У парку біля музею продемонстрував свою нову колекцію дім Lanvin у рамках тижня моди, що триває в Парижі.

Публіка побачила творче й дуже сміливе переосмислення образів модного світу 20-х років минулого сторіччя.

Сукні та спідниці в поєднанні з широкими накидками – довгими і короткими, класичні сукні в пастельних тонах, а також з виразними принтами.

Цікавість викликало вбрання зі шкіряними стрічками, оздобленими металевою фурнітурою. Прозорі парасольки стали частиною шоу. Такі аксесуари роздали не лише моделям, але й глядачам.

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До слова, новинки на наступне літо, на тлі знаменитої Ейфелевої вежі, демонстрував дім моди Yves Saint Laurent. Заради такого шоу на подіум вийшла і 49-річна супермодель Наомі Кемпбелл.

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