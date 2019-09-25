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Високі чоботи, шорти та прозорі блузи: колекція YSL на літо 2020

У Парижі розпочався тиждень моди.

Напередодні новинки на наступне літо, на тлі знаменитої Ейфелевої вежі, демонстрував дім моди Yves Saint Laurent. Заради такого шоу на подіум вийшла і 49-річна супермодель Наомі Кемпбелл.

Дивіться: Колекція в стилі 80-х: Майкл Корс на тижні моди у Нью-Йорку

Публіка побачила чимало блиску – сяючі оздоблення модельєри пропонують не лише для вечірніх убрань, але й на повсякдень.

Довгі сукні з декольте, короткі шорти, жакети та прозорі блузи. Доповнюють образи – краватки, маленькі капелюхи і обов’язково високі чоботи.

Нагадаємо, американська тенісистка Серена Вільямс відвідала тиждень моди у Нью-Йорку та презентувала свою колекцію.

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