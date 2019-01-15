Автошоу у Детройті: Nissan, Cadillac та Infiniti показали електрокари

Люксовість і потужність – гасло Детройтського автошоу. Тут машини представляють з такою помпою та розмахом, що перехоплює дихання. А потужності, внутрішнє оснащення та комфорт авто не залишає байдужим нікого.

Великі авто привернули найбільше уваги на шоу, зокрема KIA презентувала найбільше авто у своїй історії – позашляховик на 8 місць і 3 ряди. Ford представив нове покоління свого Explorer – він став ще більшим і просторішим, а також розумніше споживатиме пальне.

Інший тренд, який захопив шоу – це електромобілі. Різні автовиробники світу планують впродовж наступного десятиліття інвестувати понад 300 млрд доларів у розробку технологій електрокарів. Найбільше грошей – 91 млрд – збирається витратити компанія Volkswagen.

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Одразу кілька брендів «одружили» 2 головних тренди виставки і представили електричні кросовери. Оглядачі помітили, що кросовери від Nissan, Cadillac та Infiniti дуже схожі – у них гострі лінії, сплюснуті носи і дуже вузькі передні фари.

Кумедний випадок стався під час презентацій: авто від Infiniti не змогло виїхати на сцену, тому представнику компанії довелося рятувати ситуацію.

До слова, Факти ICTV розповідали про тест-драйв Infiniti QX30.

Опубліковано Cічень, 15 в 22:09



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