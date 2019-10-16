Без м’яса та риби: як годують пацієнтів в українських лікарнях

Пацієнти досі скаржаться на харчування в деяких українських лікарнях. У більшості закладів альтернативи скромним лікарняним обідам немає. Готують усе в старих радянських харчоблоках, які вже давно треба закрити. У деяких установах хворим за додаткову плату пропонують покращені порції.

Супи, каші і салати на олії. У лікарні Кам’янця-Подільського обіди та вечері, м’яко кажучи, скромні. М’яса, риби, чи хоча б сосисок там не бачать роками. У лікарні кажуть: хочете краще харчуватися – купуйте продукти за власний кошт. На території – ані буфету, ані магазинів. Хоча декому харчі привозять рідні, та у більшості пацієнтів альтернативи лікарняним обідам немає.

Київ, дитяча лікарня №2. Батьки публікують фото у соцмережах – маленьких пацієнтів годують огидною кашею. На скарги батьків у закладі відповідають, що харчування дієтичне, годувати дітей як вдома там ніхто не буде. В день на одного пацієнта у столиці виділяють 45 грн. Усі порції та набір продуктів – згідно з нормами. І додають: харчоблоку у них давно немає, складають лише меню. Вже готові страви їм привозить кейтерингова компанія.

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На такий тип харчування поступово переводять усі дитячі медзаклади у столиці. Фірму обирають через ProZorro. Втім, у лікарні нарікають, що перевіряти – де та в яких умовах підприємець готує їжу – не мають права.

У старому харчоблоці, але самотужки готують пацієнтам у київській лікарні №5. Декілька років тому там запровадили альтернативне харчування. За додаткові 50 грн. в день пацієнт отримує покращені порції. Це більше м’яса, риби, часто кухарі складають індивідуальне меню. Однак харчоблок давно потребує ремонту.

Втім, у КМДА підрахували, що ремонтувати кухні в лікарнях дорого. Дешевше платити за кейтеринг. Їжу вже привозять у 12 столичних медзакладів. Це дитячі лікарні та пологові. Тим часом у Мінрегіоні на зміну радянським харчоблокам хочуть облаштувати сучасні кафе. Для цього незабаром будуть вносити зміни у державні будівельні норми.

До слова, Факти ICTV розповідали про правила здорового харчування.

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