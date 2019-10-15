Лікування та харчування за 10 грн в день: психіатрична лікарня на Буковині

Чернівецька обласна психіатрична лікарня заледве виживає. На дев’ять відділень на обліку 23 тисячі пацієнтів. Їм доводиться місяці чекати своєї черги.

Утім, лікуватися не просто ніде, а нічим. В день на хворого на лікування та харчування виділяють 10 гривень. І це ще не найбільша проблема – лікарня розміщена у корпусах, яким більше 100 років.

На всіх один душ, про спеціальні підйомники чи бодай ванни санітари і не чули. Лежачих пацієнтів на вулицю не вивозять роками, бо немає пандусів. Працювати в таких умовах нікому.

Область дотаційна – виправдовуються в облраді. Цьогоріч на поточні потреби лікарні виділили 400 тис. грн. Щодо обладнання – три роки тому закупили апарат для вентиляції легень. Більше не обіцяють.

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Кожне приміщення розсипається і потребує капітальних ремонтів. Вже в квітні за послуги, які надають в українські клініки, платитиме Служба здоров’я.

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