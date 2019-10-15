Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Лікування та харчування за 10 грн в день: психіатрична лікарня на Буковині

Чернівецька обласна психіатрична лікарня заледве виживає. На дев’ять відділень на обліку 23 тисячі пацієнтів. Їм доводиться місяці чекати своєї черги.

Утім, лікуватися не просто ніде, а нічим. В день на хворого на лікування та харчування виділяють 10 гривень.  І це ще не найбільша проблема – лікарня розміщена у корпусах, яким більше 100 років.

На всіх один душ, про спеціальні підйомники чи бодай ванни санітари і не чули. Лежачих пацієнтів на вулицю не вивозять роками, бо немає пандусів. Працювати в таких умовах нікому.

Область дотаційна – виправдовуються в облраді. Цьогоріч на поточні потреби лікарні виділили 400 тис. грн. Щодо обладнання – три роки тому закупили апарат для вентиляції легень. Більше не обіцяють.

Дивіться: У центрі Дніпра мало не обвалився гуртожиток: студентів евакуювали

Кожне приміщення розсипається і потребує капітальних ремонтів. Вже в квітні за послуги, які надають в українські клініки, платитиме Служба здоров’я.

До слова, як уберегтися від сезонних хвороб – поради лікарів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Електронні карти пацієнта: коли запустять і що буде з паперовими
На Харківщині лікарі не визнають хворим хлопчика, в якого немає півчерепа
10 тис. селян без медичної допомоги: на Черкащині хочуть скоротити терапевтичний стаціонар
Відгуляли весілля: на Буковині сталося масове отруєння
Лікування холодом: як працює Центр болю у Вінниці
Гемофілія та альбумін: в Україні вироблятимуть препарати з плазми крові
Сервіс Helsi – як записатися на прийом до лікаря онлайн
Програма медичних гарантій: що лікуватимуть безкоштовно у 2020 році

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка