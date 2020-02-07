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Факти / Відео / Україна

Без російської попси. Чи можливо заборонити нав’язливу музику в маршрутках

Жодна дезінфекція хімічними засобами не допоможе зачистити в автобусах тему чи не головного конфлікту з початку російської агресії – музичного та відеоконтенту, який вмикають водії. Через це в поїздках між ними та пасажирами часто виникають конфлікти.

Після скандалу з волонтерками, яких висадили з автобуса, бо ті обурилися російським фільмом, народні депутати вирішили піти найлегшим шляхом – заборонити в громадському транспорті будь-яку музику та кіно. А поки до цього дійде, у салонах і далі звучить піратський контент сумнівного змісту. Деталі у сюжеті Христина Величанської.

Нагадаємо, група депутатів з різних фракцій 4 лютого зареєструвала у Верховній Раді законопроект щодо заборони акустичного насильства.

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