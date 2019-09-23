Без туалету та з дірявим дахом: у Харкові розсипається двоповерхівка

Без туалету, води, з дірявим дахом. У Харкові всього за три кілометри від центру розсипається двоповерхівка.

Десяток родин живуть не просто у некомфортних, а в небезпечних умовах. Будинок зведений понад 120 років тому і досі капітального ремонту не бачив.

Попрати, приготувати їжу, помитися – на все треба набрати води в колонці за кількасот метрів від будинку. Центральний водопровід є у кількох квартирах, люди провели самотужки, за свої гроші. Та й у них вода в крані ледь крапає. Вбиральня на вулиці – без електрики, іржава і смердюча.

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Мешканці в розпачі, кажуть, що вже просто нікуди звертатися. Жителі оббивають пороги комунальників, пишуть у мерію, ходять на прийоми до чиновників – у відповідь чують одне: на ремонт немає грошей.

У Житлокомсервісі кажуть: про проблемний будинок знають. Комісія, що виїжджала на місце, підтвердила – ремонт треба робити негайно. Але скільки саме треба грошей на ремонт будинку і чи знайдуть їх хоча б наступного року – у харківській мерії так і не відповіли.

До слова, Факти ICTV розповідали про аварійний будинок у Полтаві.

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