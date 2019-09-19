На голову падає цегла, в підвалах по пояс води: аварійний будинок у Полтаві

Жителі однієї з багатоповерхівок Полтави вже понад 20 років не можуть добитися від влади ремонту даху.

Будинок 1935-го року і капіталку там жодного разу ще не робили. Водночас, будинок має й історичне значення – у часи Другої світової в ній жили американці під час військової операції Френтік.

З піддашку на людей падає цегла, балкони розсипаються, у підвалах щовесни по пояс води, кажуть люди. Мерія вже не раз витрачала гроші на проекти з капремонту даху, кажуть жителі, при цьому до ремонту справа жодного разу так і не дійшла.

Місцева ж влада робити ремонт не збирається, закидає людей відписками, і мільйонні витрати на ремонт перекладає на самих жителів.

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Водночас у платіжках із ЖЕКу цифри значно вищі, ніж у мешканців інших будинків, кажуть люди. Комунальники твердять, ремонт даху не входить у перелік їхніх послуг, і радять звертатися до мерії. А в мерії питання про ремонт переадресовують самим мешканцям – мовляв, більшість квартир приватизовані, тож ремонт – клопіт власників.

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