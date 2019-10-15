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Big City Ride 2019: як в Ужгороді закрили велосипедний сезон

В Ужгороді, масштабним велозаїздом Big City Ride, закрили цьогорічний велосипедний сезон. Взяли участь у ньому дві тисячі ужгородців.

На двоколісних проїхали майже дев’ять кілометрів вулицями міста. Між учасниками заїзду – професійні велосипедисти. Та більшість – аматори, які понад усе люблять кататися на велосипеді. Бо це модно, зручно, дешево, корисно та екологічно.

Учасники заїзду різного віку, від малюків до пенсіонерів.

Одні залізних коней вже відкладуть до весни. Інші – їздитимуть на них аж до дощів та морозу. Акцію організували, щоб згуртувати велосипедистів. І нагадати владі про необхідність створення інфраструктури.

Дивіться: Велосипедом взимку: головні правила та як підготуватися

До слова, на що звертати увагу при купівлі велосипеду.

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