Велосипедом взимку: головні правила та як підготуватися

Попри сніг і мороз – верхи на велосипеді. Україна доєдналася до міжнародної акції Велосипедом на роботу.

У цей день усі охочі обирають двоколісний, як зручний, швидкий та екологічний вид транспорту.

Як вид транспорту двоколісний обирають дедалі більше киян, констатують у профільній асоціації. За приблизними оцінками, взимку столицею регулярно їздить майже сотня велосипедистів.

З чистотою велодоріжок і узбіч справді проблеми. Тож початківцям узимку радять їздити лише розчищеними дорогами й не наїжджати на зледенілу бруківку чи плитку. На них велосипед може ковзати.

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Їздити на двоколісному взимку – зовсім не проблема, переконують досвідчені велосипедисти. Головне – не лінуватись і правильно підготуватися. Насамперед варто попіклуватися про власну безпеку та здоров’я: мати жилет, окуляри та шолом і тепло одягнутися.

До слова, на Львівщині чоловік власноруч сконструював електромобіль. Радіомеханік Василь працював без креслень, лиш переглядав інтернет.

Опубліковано Лютий, 08 в 13:55



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