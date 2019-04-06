Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Бігали і збирали сміття: як в Україні відзначають Міжнародний день спорту

Світ відзначає День спорту на благо миру та розвитку. Таке формулювання запровадила ООН, наголошуючи, що саме спорт сприяє зміцненню терпимості, співробітництва і розуміння.

В Україні також святкують – і навіть поєднали спортивні заняття з корисними справами. Наприклад, бігають і заодно сміття збирають.

Пакети стають настільки величезними, що з ними несила бігти. Тож плогери лишають їх на спеціальних пунктах і рухаються далі.

Читайте: Батути в Україні: правила поводження та чи безпечні для дітей

До слова, у Лондоні показали нанокостюм для спортсменів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Німеччина закликає зберегти нормандський формат після виборів
Україна програла Росії суперечку у Світовій організації торгівлі
Металеві шипи та фотопастки: на Закарпатті нелегали полюють на прикордонників
Як святкують перше квітня у світі
Вибори президента 2019: дані екзит-полу по регіонах України
Договір про дружбу з РФ втратив чинність
Вибори 2019: як проголосували українці в інших країнах
Вибори президента України 2019 – офіційні результати екзит-полу

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка