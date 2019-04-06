Бігали і збирали сміття: як в Україні відзначають Міжнародний день спорту

Світ відзначає День спорту на благо миру та розвитку. Таке формулювання запровадила ООН, наголошуючи, що саме спорт сприяє зміцненню терпимості, співробітництва і розуміння.

В Україні також святкують – і навіть поєднали спортивні заняття з корисними справами. Наприклад, бігають і заодно сміття збирають.

Пакети стають настільки величезними, що з ними несила бігти. Тож плогери лишають їх на спеціальних пунктах і рухаються далі.

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До слова, у Лондоні показали нанокостюм для спортсменів.

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