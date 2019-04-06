Фіксує рух і аналізує програш: у Лондоні показали нанокостюм для спортсменів
Не травмуватися під час важкої роботи – допоможе нано-костюм – його презентували на спеціалізованій виставці в Лондоні. Це спеціальне вбрання, яке визначає, чи є ризик для вашої спини, і надсилає сигнали.
Робітник надягає датчик, який враховує фізичний стан чоловіка. Якщо є ризик зірвати спину, одразу спрацює сигнал тривоги. Розумний прилад враховує, скільки кілограмів за день робітник переніс.
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Ще одне диво вбрання – створили спеціально для спортсменів – воно фіксує кожен рух і потім аналізує, чому ж цей спортсмен програв.
До слова, Факти ICTV розповідали про унікальний шолом від українських науковців.