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Фіксує рух і аналізує програш: у Лондоні показали нанокостюм для спортсменів

Не травмуватися під час важкої роботи – допоможе нано-костюм – його презентували на спеціалізованій виставці в Лондоні. Це спеціальне вбрання, яке визначає, чи є ризик для вашої спини, і надсилає сигнали.

Робітник надягає датчик, який враховує фізичний стан чоловіка. Якщо є ризик зірвати спину, одразу спрацює сигнал тривоги. Розумний прилад враховує, скільки кілограмів за день робітник переніс.

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Ще одне диво вбрання – створили спеціально для спортсменів – воно фіксує кожен рух і потім аналізує, чому ж цей спортсмен програв.

До слова, Факти ICTV розповідали про унікальний шолом від українських науковців.

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