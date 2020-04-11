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Біокостюми та дезінфектори: допомога Дніпропетровщині від фонду Відродження регіону

На Дніпропетровщині у Першотравенську за кілька днів лабораторно підтвердили 27 випадків захворювання на коронавірус.

Місто стало осередком Covid-19 в області. Компанія Interpipe оперативно відреагувала на спалах інфекції і передала допомогу центральній міській лікарні.

Зокрема, такі необхідні засоби індивідуального захисту медикам, та дезінфектори. Кошти на придбання цих матеріалів були переказані в благодійний фонд Відродження регіону.

Компанія чекає на поставку засобів індивідуального захисту із Китаю і вже незабаром передасть і другу партію допомоги – біокостюми.

На боротьбу з коронавірусом українська промислова компанія Interpipe, Eastone та фонди Віктора і Олени Пінчук вже переказали понад 114 млн грн.

До слова, на Волині посилено дезінфікують міжнародний пункт пропуску Ягодин.

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