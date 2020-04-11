Знезаражують приміщення та фури: на Волині посилено дезінфікують ПП Ягодин
На Волині дезінфікують міжнародний пункт пропуску Ягодин. Вантажівки та легковики, які в’їжджають в Україну, знезаражують спеціальним розчином, аби мінімізувати загрозу потрапляння вірусу з-за кордону та вберегти працівників і пасажирів.
Знезаражують і адміністративні приміщення, а також місця митного оформлення. Водії до таких заходів ставляться позитивно, хоча й самі себе намагаються захистити від вірусу.
Спеціальні автобуси досі доправляють наших громадян з-за кордону. Та ближче до Великодня тут очікують пожвавлення.
Повна інформація про те, як дезінфікують кордони – у сюжеті Катерини Курбанової на YouTube Фактів ICTV.
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