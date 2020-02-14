Близькість до ворога і пристріляні бійниці. ЗСУ тримає оборону під Авдіївкою

Російські бойовики із заборонених мінометів обстріляли Новотошківське, з гранатометів та кулеметів – Лебединське, Славне і Новомихайлівку. Також двічі вгатили по оборонцях Новолуганського, застосувавши міномет, ручний протитанковий гранатомет та іншу зброю.

Авдіївська промзона – це ідеальне місце для ближніх боїв і раптових атак. Тут маленькі відстані до ворога та пристріляні бійниці. Якщо не вестися на провокації ворога та не давати вогонь у відповідь, противник втрачає інтерес і вгамовується. Однак 8 лютого все було інакше, ЗСУ дали вогневу відповідь ворогу. Отримавши відсіч, бойовики стали слухнянішими, хоча взірцевої поведінки ще не проявляють. Деталі у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, через російські пункти пропуску Гуково і Донецьк від 17 вересня 2019 року до 28 січня 2020 на окуповану територію Донбасу пройшла 341 людина у військовій формі Російської Федерації. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

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