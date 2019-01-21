Бойова спроможність українського флоту – проблеми і вирішення

Після відкритої російської агресії, на п’ятому році війни, у ВМС презентували стратегію розвитку військово-морських сил до 2035 року. Але загострення в Азовському морі показало, захищатися треба вже зараз.

Саме легкі, а відтак швидкі і маневрені катери – мають стати основою морських сил і сформувати так званий москітний флот. Малі судна, хоч і поступаються потужністю великим кораблям, але будувати їх швидше й дешевше.

Попри потуги останніх років, за бойовою спроможністю український флот посідає передостаннє п’яте місце у Чорноморському регіоні. Налічує до 40 допоміжних суден, із півдесятка – основних. Серед них – лише 3 великих бойових кораблі: флагманський фрегат Гетьман Сагайдачний, якому понад чверть століття, корвет Вінниця – йому більше 40 років та десантний корабель Юрій Олефіренко, спущений на воду півстоліття тому.

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За роки незалежності, Україна не відроджувала, а лише втрачала свій флот. Під час анексії Криму окупанти відібрали понад 70% боєздатної техніки. Після розпаду Радянського союзу, Україна мала отримати увесь Чорноморський флот, вартість якого тоді оцінювали у 80 млрд доларів. А перепало їй менше п’ятої частини. Та й те – непотріб.

Улітку до Одеси мають прибути два американських патрульних катери Айленд. Після інциденту в Керченській протоці, Вашингтон вирішив виділити Україні додаткових 10 млн доларів. Але головне, аби держава сама розбудовувала власний флот.

До слова, вражає ціль за 47 км. На Донбасі випробували Піони.

Опубліковано Cічень, 21 в 16:59



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