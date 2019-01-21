Бойова спроможність українського флоту – проблеми і вирішення
Після відкритої російської агресії, на п’ятому році війни, у ВМС презентували стратегію розвитку військово-морських сил до 2035 року. Але загострення в Азовському морі показало, захищатися треба вже зараз.
Саме легкі, а відтак швидкі і маневрені катери – мають стати основою морських сил і сформувати так званий москітний флот. Малі судна, хоч і поступаються потужністю великим кораблям, але будувати їх швидше й дешевше.
Попри потуги останніх років, за бойовою спроможністю український флот посідає передостаннє п’яте місце у Чорноморському регіоні. Налічує до 40 допоміжних суден, із півдесятка – основних. Серед них – лише 3 великих бойових кораблі: флагманський фрегат Гетьман Сагайдачний, якому понад чверть століття, корвет Вінниця – йому більше 40 років та десантний корабель Юрій Олефіренко, спущений на воду півстоліття тому.
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За роки незалежності, Україна не відроджувала, а лише втрачала свій флот. Під час анексії Криму окупанти відібрали понад 70% боєздатної техніки. Після розпаду Радянського союзу, Україна мала отримати увесь Чорноморський флот, вартість якого тоді оцінювали у 80 млрд доларів. А перепало їй менше п’ятої частини. Та й те – непотріб.
Улітку до Одеси мають прибути два американських патрульних катери Айленд. Після інциденту в Керченській протоці, Вашингтон вирішив виділити Україні додаткових 10 млн доларів. Але головне, аби держава сама розбудовувала власний флот.
До слова, вражає ціль за 47 км. На Донбасі випробували Піони.