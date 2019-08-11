Бойовики вдарили із заборонених мінометів: загинув боєць Нацгвардії Роман Романенко

На фронті під час виконання бойового завдання загинув боєць Національної гвардії, молодший лейтенант Роман Романенко. Ще один військовий дістав поранення.

Окупанти гатили із заборонених мінометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів. Гаряче було в районі Гнутового, Лебединського, Авдіївки, Пищевика.

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Також обстріляли позиції наших захисників біля Світлодарська, Луганського, Новолуганського та Катеринівки.

Нагадаємо, у Росії на полігоні під час випробування реактивного двигуна стався вибух. Є загиблі та поранені.

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