Боевики ударили из запрещенных минометов: погиб боец Нацгвардии Роман Романенко

На фронте во время выполнения боевого задания погиб боец Национальной гвардии, младший лейтенант Роман Романенко. Еще один военный получил ранения.

Оккупанты били из запрещенных минометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов. Горячо было в районе Гнутово, Лебединского, Авдеевки, Пищевика.

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Также обстреляли позиции наших защитников у Светлодарска, Луганского, Новолуганского и Катериновки.

Напомним, в России на полигоне во время испытания реактивного двигателя произошел взрыв. Есть погибшие и раненые.

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