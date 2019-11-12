Борг понад 300 млн грн: Чкалівське та Куп’янськ живуть без тепла

Надзвичайний стан у селищі Чкалівське на Харківщині – там і досі не добудували міні-котельні, які мали б подавати в будинки тепло. Схожа ситуація і в райцентрі Куп`янськ.

У шкільних класах 10 градусів, навчальний процес зупинено, учні другий тиждень на вимушених канікулах. Під школою у Куп`янську, райцентрі на Харківщині, батьки дітей вимагають від директора негайно вирішити проблему з опаленням.

З десяти шкіл у місті опалюють лише чотири, їм тепло подають твердопаливні котельні, каже директор.

Кілька десятків городян пікетують мерію – з трьох лікарень міста опалення отримує одна. Та й там, у палатах холодно – потужності альтернативної котельні не вистачає, щоб обігріти весь медзаклад.

У мерії пояснюють – Нафтогаз і досі не виділив місту лімітів на газ. Обласне комунальне підприємство, яке забезпечувало містечко теплом впродовж 2005-2017 років заборгувало газовикам 300 млн грн, нині воно у стані ліквідації. А новостворене комунальне підприємство брати на себе борги попередників не захотіло. Нафтогаз вимагає, щоб їх сплатили обласна рада або місцева громада – інакше лімітів на газ не буде.

Дивіться: Вода погодинно або технічна: Гвардійське та Черкаське живуть без центрального водопостачання

Аналогічна ситуація і в Чкалівському – через відсутність опалення у селищі оголосили надзвичайний стан.

З холодними батареями зо три тисячі жителів – велика котельня, яка раніше обігрівала місто, також без газу. Замінити її мали чотири невеличкі твердопаливні котельні, та працює нині поки лише одна. Решту за два роки звести не встигли.

Без газу грудень люди не переживуть, каже голова ОТГ, тож разом із колегами оббиває пороги обладміністрації. Там, врешті, запевнили – нинішнє комунальне підприємство погодилося взяти на себе борги попередників, днями з Нафтогазом підпишуть угоду, газовики виділять ліміти, і до понеділка у всіх будинках буде тепло. Якщо ні – люди обіцяють мітингувати біля адміністрації президента.

Факти ICTV раніше писали про те, що 45-тисячний Світловодськ понад тиждень без опалення через борги Нафтогазу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.