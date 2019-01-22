Боротьба за виживання: сучасні тренажери для військових моряків

Українські військові моряки навчаються морській справі на сучасних тренажерах. Після втрати центру підготовки в Севастополі, навчальні класи базуються у Миколаєві. За 5 років у 198-му навчальному центрі військово-морських сил України з’явились електронний навігаційний мостик, симулятори стрільб з зенітних комплексів, інтерактивний тир, унікальний полігон боротьби за живучість.

Тут підготували 12 тисяч матросів, морських піхотинців, сержантів і офіцерів. Серед них полонені під Кримом моряки та два екіпажі американських катерів Айленд.

Дивіться: Секс-скандал в українській армії: 24-річна лейтенант подала заяву на командира

Один з важливих елементів підготовки військових моряків – боротьба за виживання. У приміщенні-полігоні за проектом українських інженерів матроси навчаються гасити різні пожежі й латати пробоїни. Тут тісно, як на справжньому кораблі.

Раніше Факти ICTV писали про бойову здатність українського флоту – проблеми та рішення.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ЄС може ввести санкції проти РФ через українських моряків
Суд РФ залишив під вартою усіх українських моряків до 24 квітня
Українським морякам аплодували в московському суді
Суд РФ продовжив арешт 12 українським морякам
Слава Україні! Полонених українських моряків зустріли в суді оплесками
Українські моряки відмовилися свідчити у суді РФ
Калюжі “крові”. В Одесі затримали учасників акції під Генконсульством РФ
Без пояснень: суд над полоненими в РФ моряками зробили закритим

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка