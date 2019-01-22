Боротьба за виживання: сучасні тренажери для військових моряків

Українські військові моряки навчаються морській справі на сучасних тренажерах. Після втрати центру підготовки в Севастополі, навчальні класи базуються у Миколаєві. За 5 років у 198-му навчальному центрі військово-морських сил України з’явились електронний навігаційний мостик, симулятори стрільб з зенітних комплексів, інтерактивний тир, унікальний полігон боротьби за живучість.

Тут підготували 12 тисяч матросів, морських піхотинців, сержантів і офіцерів. Серед них полонені під Кримом моряки та два екіпажі американських катерів Айленд.

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Один з важливих елементів підготовки військових моряків – боротьба за виживання. У приміщенні-полігоні за проектом українських інженерів матроси навчаються гасити різні пожежі й латати пробоїни. Тут тісно, як на справжньому кораблі.

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Опубліковано Cічень, 22 в 19:53



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